Fotos de Genoino no hospital vazam na internet

Fotos do deputado federal licenciado José Genoino começaram a circular na internet nesta sexta-feira, 22, mostrando o ex-presidente do PT durante exames cardiológicos no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal.

As imagens foram divulgadas pelo site Diário do Poder e mostram Genoino sendo examinado. Segundo o site, Genoino fazia um eletrocardiograma no momento da foto. Genoino dormiu no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal.

