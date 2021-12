Foto de Barbosa com ex-foragido da Justiça causa polêmica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, virou alvo de críticas na internet após a divulgação de uma foto dele ao lado de um ex-foragido da Justiça. Na imagem, Barbosa aparece sorrindo ao lado de Antonio Mahfuz.

Mahfuz era dono de uma cadeia de lojas de eletrodomésticos no Brasil, que quebrou nos anos 90. Ele foi considerado foragido até 2007, por conta de processos decorrentes da falência de suas empresas.

Mahfuz, que divulgou a foto em seu perfil no Facebook, disse para o jornal Folha de S. Paulo que é um admirador do ministro. Já assessoria de Barbosa nega que ele conheça Mahfuz e alega que o ministro costuma tirar fotos com diversas pessoas em locais públicos.

