Forte guarda nomes para que a dor não se repita no País

"Ainda hoje eu sonho com tortura. Ainda hoje eu sonho fugindo da prisão. Ainda hoje eu sonho com situações específicas que aconteceram lá. É claro que isso tem uma marca. Eu não sei se é uma cicatriz ou é uma ferida. Provavelmente é uma ferida, porque não cicatriza".



Preso político e torturado no começo da década de 1970, Paulo Pontes não conseguiu conter a emoção ontem. As lágrimas caíram durante o ato político que cravou em uma das celas do Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo o nome de 72 ex-presos políticos do regime de exceção que perdurou no Brasil entre 1964 e 1985.



Sob a alcunha de Forte do Barbalho, o principal centro de tortura da ditadura militar na Bahia, infeliz título também marcado por uma placa, foi palco de "mais um ato de resistência", como classificou Diva Santana, vice-presidente do grupo Tortura nunca mais.



Diva reclamou que ainda há o que fazer para descerrar o dia que durou 21 anos. "É uma ferida que não pode ser cicatrizada", afirmou a militante, que tem a irmã, Dinaelza Coqueiro, e o cunhado, Vandick Coqueiro, entre os desaparecidos da guerrilha do Araguaia.



"Nem o pedido de desculpas do presidente e nem os remédios. Eles não amenizam. A gente continua lutando. Nós queremos a verdade. Nós queremos punição aos torturadores. Torturadores não podem ser perdoados", assinalou.



Diva Santana resumiu, com sua crítica, o manifesto pela reinterpretação da Lei da Anistia, entregue pelo Comitê Baiano pela Verdade. A vice-presidente do Tortura nunca mais carrega a memória de uma família devastada que sequer sepultou seus entes. "O atestado de óbito dela tem escrito assim: local do sepultamento, lei 9140/95. Nós não aceitamos isso. Essa ferida está sendo lavada. Mas ela continua aberta", afirmou.



Passado x presente



"Eu tento me controlar. Eu fui de um período em que demonstrar emoção era fragilidade. Eu não vivo mais isso. No momento em que eu estava falando, na metade do que eu tinha planejado, eu não me controlei e chorei. Por que aconteceu isso agora e não aconteceu em outras ocasiões eu não tenho como interpretar. Não foi ruim. Eu gostaria de não ter chorado, mas não foi ruim. Inclusive todo mundo gostou e todo mundo entendeu", admitiu Paulo Pontes.



Conforme testemunho dos presentes, ele chorou pela primeira vez ao falar sobre a ditadura, quase 35 anos depois das sessões de tortura.



Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, falou da importância de se revisitar o passado. "A OAB considera que o direito à memória e o direito à verdade são direitos fundamentais. Nós entendemos que é preciso efetivamente que o povo brasileiro consiga se encontrar consigo mesmo", defendeu.



Neto de um governador indicado pela ditadura militar, Luiz Viana Filho (1908-1990), o presidente da OAB reafirmou compromisso com a luta pela democracia.. "Isso significa um compromisso meu com a história do meu estado e a minha história pessoal, respeitando os caminhos que cada um seguiu", afirmou, sem fazer juízo de mérito sobre a atuação do avô, que governou a Bahia entre 1967 e 1971, "os anos de chumbo".

