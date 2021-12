Fornecedor assume culpa no caso do peixe

Munido com um calhamaço de documentos, o secretário de Educação da capital baiana, Guilherme Bellintani, explicou nesta quarta-feira, 4, aos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal como pacotes de peixe com selo de embalagem da merenda escolar da prefeitura de Salvador estavam sendo comercializados no Supermercado Atacadão de Goiás.

Afirmou que não houve desvio, mas um erro da empresa Vitalmar, que forneceu o alimento à prefeitura. "A empresa vendeu um lote próprio, de 75 pacotes, que não fazia parte do que nós adquirimos, ao supermercado e, por engano, usaram as embalagens com a marca da prefeitura".

Bellintani mostrou uma carta da Vitalmar reconhecendo o erro e notas de empenhos e notas fiscais relativas a toda negociação do lote adquirido pela Secretaria da Educação.

"Nossa compra foi de 13.754 quilos de posta de cação ao preço de R$ 208 mil. O material que estou fornecendo aos senhores e senhoras mostra que nosso centro de logística recebeu todo o material. No levantamento que fizemos depois que o assunto foi noticiado, constatamos que 8.850 quilos ainda estão no centro de logística e o restante foi distribuído para 109 escolas. É possível monitorar todo o material pelo código de barras dos lotes adquiridos pela secretaria", disse.

O secretário afirmou que os pacotes do lote 11 que estão sendo vendidos em Goiás não fazem parte dos lotes comprados pela prefeitura.

Vereadores da oposição como Aladilce Souza (PCdoB), líder da bancada oposicionista, que havia cobrado explicações do secretário sobre o caso, classificou de "exemplar" a atitude de Bellintani que tomou a iniciativa de procurar a Câmara para esclarecer o assunto, mas disse que iria examinar a documentação fornecida pelo secretário.

Durante a reunião ela aproveitou para citar outros casos que, entende, demonstrariam falta de gestão na pasta.

O vice-presidente da Comissão Sílvio Humberto (PSB) também elogiou o gesto do secretário e reclamou que não haveria temperos para preparar a merenda. Quis saber ainda se o sistema de controle da secretaria era eficiente. Bellintani disse que a questão dos temperos foi resolvida com o depósito de recursos nas contas das escolas para comprar o material que é perecível e não pode ser adquirido em licitação. Quanto ao controle, disse que trabalha para aprimorá-lo cada vez mais.

