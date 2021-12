Forças Armadas estão “disciplinadas” e não comentam política, diz Mourão

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou neste sábado, 13, que as Forças Armadas “se mantêm firmemente disciplinadas”. Ele disse também que o papel das Forças tem sido tratado com preconceito pelo noticiário.

"Não existem militares fardados dando declarações políticas e participando de manifestações, ou seja, as Forças Armadas se mantêm firmemente disciplinadas​", disse Mourão, general da reserva do Exército, ao jornal Folha de S. Paulo.

O vice-presidente respondeu por escrito a um questionamento da publicação sobre o conteúdo de nota oficial assinada por ele, Jair Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, nesta sexta, 12, em que declararam que as Forças Armadas "não cumprem ordens absurdas" e não aceitam tentativas de tomada de poder decorrentes de "julgamentos políticos". O texto, no entanto, não especifica a quais situações os signatários estão se referindo. Mourão e Azevedo assinaram a nota a pedido do presidente da República, segundo a Folha.

“Nas últimas semanas, o tema do papel das Forças Armadas surgiu no noticiário, tratado de forma até certo ponto preconceituosa e com os olhos postos em um passado que não volta mais. As Forças Armadas estão quietas, cumprindo sua missão constitucional, e neste exato momento temos gente defendendo a integridade do território e do patrimônio nacional nas fronteiras isoladas e na Operação Verde Brasil 2", disse o vice-presidente.

"Temos outros cooperando com a paz social, distribuindo água no Nordeste e participando ativamente do combate à pandemia; os demais estão empenhados na manutenção de sua capacidade operacional", ressaltou.

"Não existem militares fardados dando declarações políticas e participando de manifestações, ou seja, as Forças Armadas se mantêm firmemente disciplinadas, fiéis a seu juramento sagrado de respeitar as autoridades e defender a honra, a integridade e as instituições com o sacrifício da própria vida", concluiu o vice-presidente.

