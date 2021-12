'Fora Cunha' é o assunto mais falado do Twitter no Brasil

No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu três liminares suspendendo temporariamente os poderes do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de analisar os pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a hashtag #foracunha está nos trending topics do Twitter no Brasil.

As postagens são feitas em meio a matérias sobre as contas do presidente da Casa na Suíça e sobre as acusações contra ele na Lava Jato.

Não é a primeira vez que Cunha é alvo de críticas na internet. Na semana passada, após a Procuradoria-Geral da República confirmar que ele e seus familiares possuem contas na Suíça que teriam recebido dinheiro decorrente de contrato da Petrobras na África e também as teria utilizado para pagar despesas pessoais e de seus parentes, o perfil do peemedebista no Facebook foi alvo de uma avalanche de perguntas sobre o dinheiro dele no exterior. À CPI da Petrobras, Cunha negou que possuísse contas no país europeu.

Atualmente, Cunha já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo acusado de receber propina referentes a contratos de navios-sonda no esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Lava Jato. Além disso, as novas informações sobre as contas dele na Suíça devem dar origem a novas denúncias no Supremo Tribunal Federal.

