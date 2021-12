Fonte Nova esclarece sobre decisão do TCE

A Fonte Nova Negócios e Participações, empresa que administra a Itaipava Arena Fonte Nova, enviou nota ao jornal A TARDE esclarecendo sobre o contrato de parceria público-privada (PPP) da Arena, considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), na noite de terça-feira, 12.

"A propósito do julgamento realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE), a decisão, tomada por maioria de seus conselheiros, (3x 2) determinou apenas a realização de estudos para verificar a adequação econômica-financeira do contrato de concessão da Arena Fonte Nova", diz a nota.

Segundo a empresa, "a decisão não tem qualquer implicação imediata na execução do contrato, tendo em vista que qualquer ajuste apenas poderá ser realizado após a conclusão dos referidos estudos, caso seja constatada a necessidade de qualquer ajuste."

