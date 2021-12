Flávio Dino anuncia saída do PC do B

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou que está de saída do PCdoB, partido pelo qual militou durante 15 anos. A legenda passa agora a não ter governador.

Dino anunciou a decisão por meio da conta no Twitter nesta 5ª feira, 17. “Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”, declarou.

O governador agradeceu ao ao PCdoB a acolhida, a qual chamou de "fraterna" durante os 15 anos de militância.

"Diferenças que hoje temos, de estratégia e tática políticas, são menos importantes do que o meu reconhecimento ao papel histórico do partido na defesa de um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil", disse.

A tendência é que Dino migre para o PSB e se candidate ao Senado pelo partido no ano que vem. Há pelo menos 15 dias ele esteve com o presidente do partido, Carlos Siqueira, e acertou a filiação à sigla.

