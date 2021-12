Flávio Bolsonaro substitui Wasseff por ex-advogado de Sérgio Cabral

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) decidiu trocar de advogado, substituindo, na noite deste domingo, 21, o criminalista Frederick Wassef pelo advogado Rodrigo Roca. Wasseff, amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é o proprietário do escritório onde Fabrício Queiroz foi encontrado e preso na última quinta-feira, 18, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.

De acordo com informações de um dos caseiros do imóvel prestadas à polícia, Queiroz era hospedado por Wassef há mais de um ano. Frederick Wasseff nega que tenha abrigado Queiroz, sem explicar como o ex-assessor de Flávio chegou até o imóvel.

Nas Redes Sociais, o senador lamentou a saída de Wasse, chegando a afirmar que defendia sua manutenção no caso e elogiar sua lealdade.

Roca foi advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, até 2018, quando o ex-chefe do Executivo decidiu fazer delação, contrariando sua estratégia de defesa.

adblock ativo