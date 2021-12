Flávio Bolsonaro se reuniu com representante da Covaxin

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou a se reunir com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa responsável pela venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde. O encontro foi registrado no dia 13 de outubro, na agenda oficial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A reunião foi realizada por meio de videoconferência e contou ainda com a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, amigo pessoal do senador. O encontro foi registrado no dia 13 de outubro, na agenda oficial dor carioca. Na ocasião, Maximiano representava formalmente outra de suas empresas, a Xis Internet Fibra, e estava acompanhado também do CEO da companhia, Danilo Fiorini.

Em contato com a revista Veja, o BNDES emitiu uma nota onde informou que o assunto tratado no encontro foi referente a busca por "alternativas de financiamento para seus investimentos”, por parte da empresa de Internet, mas não explicou o motivo da presença de Flávio Bolsonaro.

“Após esse encontro virtual, ocorreu nova reunião da equipe técnica do banco para explicação mais detalhada das alternativas de apoio ao setor de telecomunicações, a qual não contou com a participação do presidente Montezano ou do senador. Não ocorreu nenhuma contratação do BNDES com a XIS Internet Fibra e nem existe trâmite para isso atualmente”, completou o BNDES.

Já a assessoria do filho mais velho do presidente da República confirmou a presença do senador na reunião, entretanto, foi negada qualquer relação entre Flávio e o dono da Precisa, sob justificativa de que eles teriam apenas "conhecidos em comum".

“A tentativa de criar conexões entre o parlamentar e a empresa causa estranhamento e parece ser parte de um esforço para criar uma narrativa falsa”, rebateu.

Entenda o caso

O contrato do governo para aquisição da Covaxin está na mira do Ministério Público Federal (MPF), que vê indícios de crime na negociação feita com um sobrepreço de 1000% em relação ao valor ofertado pela Bharat Biotech em agosto de 2020.

A dose da Covaxin foi negociada US$ 15, o maior valor entre as vacinas adquiridas pelo Brasil. Em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a o Ministério não considerou comprar a Pfizer pelo "preço alto" - US$ 10.

Produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, a dose da CoronaVac custa menos da metade do preço da Covaxin e sai por US$ 6.

Em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, relatou ter sofrido uma pressão incomum para acelerar os documentos da negociação com a vacina indiana. Ele é irmão do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que alega ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas em relação ao contrato para a compra da Covaxin.

Os irmãos Miranda prestam depoimento na CPI da Covid-19 nesta sexta-feira, 25. Já Francisco Maximiano também precisará ser convocado nos próximos dias.

