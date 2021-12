Flavio Bolsonaro agradece ao presidente da OAB por apoio a novo ministro do STF

O senador Flavio Bolsonaro (Republicanos) enviou uma mensagem de WhatsApp ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, com bandeirinhas do Brasil como forma de agradecimento aos elogios que o advogado realizou à escolha do desembargador Kássio Nunes Marques ao STF (Supremo Tribunal Federal). As informações são da colunista Mônica Bergamo.

Em seguida, Santa Cruz respondeu parabenizando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela indicação.

Ele exibiu a mensagem de Flavio a demais advogados, em um jantar em João Pessoa, na Paraíba, durante um evento de desagravo da ordem a um grupo de defensores que foi preso ilegalmente na cidade.

Com isso, o gesto marca o rompimento da tensão entre o presidente da OAB e a família Bolsonaro. No início do mandato, o presidente havia atacado Santa Cruz, realizando referências à memória do pai dele, desaparecido na ditadura militar. O advogado reagiu com uma interpelação no STF.

A indicação de Kássio Nunes Marques foi recebida com entusiasmo na OAB. O desembargador tinha ingressado no TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) na vaga da advocacia, eleito em lista tríplice. Ele é ex-conselheiro federal da entidade e considerado um juiz acessível à defesa.

"O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e de reconhecida eficiência", escreveu Felipe Santa Cruz, afirmando que a OAB saudava a indicação e elogiando Kássio Marques.

A escolha de Bolsonaro surpreendeu os meios jurídicos e políticos, mas o nome dele foi bem aceito por lideranças parlamentares.

Já grupos ideologicamente radicais que apoiam o presidente, liderados por Olavo de Carvalho, bombardearam a indicação. O pastor Silas Malafaia, que esperava emplacar um juiz evangélico na corte, também fez críticas, dizendo que Bolsonaro cometeu um erro "absurdo e vergonhoso".

