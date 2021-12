Finanças só devem ser regularizadas em 2014, diz Neto

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) afirma que mesmo com contingenciamento de 25% do orçamento administrativo, anunciado na última segunda-feira, 7, as finanças da capital baiana só devem ser regularizadas em 2014. A declaração foi veiculada no Programa Balanço Geral (Record Bahia), na manhã desta quarta-feira, 9.

De acordo com Neto, a regularização das finanças no próximo ano foram garantidas pela novo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. "Eu encontrei uma Prefeitura com muitos problemas. A administração gastava mais do que arrecadava. A medida que a arredação melhorar, alguns cortes serão revistos", garantiu o Prefeito.

Além discutir os problemas herdados da última administração, que só a curto prazo deixou dívidas no valor R$400 milhões, Neto afirma que espera nos próximos 90 dias finalizar alguns entraves que envolvem o transporte público em Salvador. O prefeito diz que pretende transferir para o Governo do Estado da Bahia, por meio de acordo com Jaques Wagner (PT), a responsabilidade sobre os trens do subúrbio, como também pela ampliação e gerenciamento de todos os trechos do metrô.

Sobre a limpeza pública, Neto relatou que encontrou a Prefeitura com apenas um fiscal da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb). Este número, segundo o democrata, deve ser ampliado para 20.

