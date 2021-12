Fim de prazo causa troca-troca de partidos

Faltando dez dias para o fim do prazo de filiação partidária, deputados e lideranças políticas correm para se acomodar em novas legendas e poder disputar cargo eletivo em 2014. É o caso do deputado federal Arthur Maia, que nesta quarta-feira, 25, anunciou que está deixando o PMDB para ingressar no Solidariedade.

O recém-criado Solidariedade foi idealizado pelo deputado federal Paulinho da Força (SP). Na Bahia, a legenda será comandada pelo colega de partido e de Câmara Marcos Medrado, que igualmente se desfiliará do PDT.



O ex-prefeito de Juazeiro e ex-deputado federal Joseph Bandeira, que rompeu com o PT, também estará se filiando, nesta quinta à noite, a um novo partido. Joseph vai para o PSB - liderado na Bahia pela senadora e pré-candidata ao governo Lídice da Mata - junto com o ex-prefeito de Brumado Eduardo Vasconcelos (ex-PSDB) e cerca de dez outras lideranças.



A saída de Arthur Maia do PMDB já era aguardada. Ele não nega divergências com os irmãos Vieira Lima na condução do partido, mas enumera outros fatores, como o não apoio do PMDB local à reeleição da presidente Dilma Rousseff e o fato de o partido ser oposição ao governo Jaques Wagner (PT).



"Eu era do PSDB e apoiei Wagner na eleição de 2006. No ano seguinte fui para o PMDB porque sabia que em 2010 os tucanos iriam para oposição. Depois, mesmo com o rompimento do PMDB e PT no estado continuei apoiando Dilma. Agora, Geddel tem dito que deseja apoiar outro candidato a presidente", justifica Maia.



O deputado informa que o seu desejo e o dos colegas Marcos Medrado e Luiz Argolo, que está deixando o PP, é estar na base de Dilma. "Na Bahia, as conversas serão, prioritariamente, no sentido de estarmos no campo do governo estadual", informou Arthur Maia



Presidente estadual do PMDB, o deputado Lúcio Vieira Lima - que com Maia e Colbert Martins (suplente) formava a bancada federal do partido no Congresso - disse que via com naturalidade a desfiliação do colega e negou divergências.



"Que ele tenha no Solidariedade a mesma sorte e tratamento que teve conosco, que emprestamos a legenda para ele se eleger deputado federal", desejou Lúcio.

O parlamentar estranhou, no entanto, o fato de Maia dizer que sai do PMDB para continuar a apoiar Dilma.



"Um dos maiores críticos da presidente é Paulinho da Força, que já está conversando com Aécio Neves (senador e pré-candidato do PSDB à Presidência da República), para possível alinhamento", ironizou Lúcio.



O peemedebista lembrou que no Brasil há 32 partidos e que a corrida por novas legendas se deve muito mais à "sobrevivência política" de quem pretende renovar o mandato. "Arthur foi eleito com votos do PMDB", frisou.



Confiança



Sobrevivência política é justamente o que motivou o ex-prefeito de Juazeiro e ex-deputado petista Joseph Bandeira a se mudar para o PSB. Ele lembra que, mesmo liderando as pesquisas e tendo o aval do PT, foi impedido pelo partido, às vésperas da convenção, de disputar novamente a prefeitura em 2012.



"Na política tem um coisa que se chama lealdade e confiança. Não se pode fazer um acordo e não cumprir", assinalou Joseph, que é um dos nomes cotados no PSB baiano para compor a chapa proporcional de deputado federal.



Sobre a eleição de 2014, Joseph Bandeira explicou que não está indo para o PSB para fazer oposição (ao PT). "Estou indo para o partido para ajudar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de quem sou amigo, a se eleger presidente".



Ele lembrou que o PSB na Bahia dará palanque a Campos e que a liderança da senadora Lídice da Mata a coloca como virtual candidata ao governo estadual.

A filiação dos novos pré-candidatos a deputados federal e estadual do PSB será hoje, às 19 horas, no Hotel Portobello, em Ondina.

