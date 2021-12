Filho de Mourão ganha cargo no Banco do Brasil com salário de R$ 37.500

Funcionário do Banco do Brasil, Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente Hamilton Mourão, foi promovido a assessor especial do novo presidente do banco, Rubem Novaes, com salário de R$ 37.500.

As informações são do blog O Antagonista. O filho do vice-presidente é funcionário do banco há 18 anos. Antes da promoção, ele ganhava R$ 12.000, segundo o blog. O bancário Mourão vai ajudar Rubem Novaes na área do agronegócio, que seria sua especialidade.

O jovem Mourão também ingressará no Programa de Alternativas para Executivos em Transição, que paga bônus de até R$ 2 milhões para quem ocupou cargo na cúpula do banco por ao menos dois anos.

Nesta terça-feira, 8, via twitter o vice-presidente comentou o caso:

Meu filho, Antônio, ingressou por concurso no BB há 19 anos. Com excelentes serviços, conduta irrepreensível e por absoluta confiança pessoal do Presidente do Banco foi escolhido por ele para sua assessoria. Em governos anteriores, honestidade e competência não eram valorizados. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) 8 de janeiro de 2019

