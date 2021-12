Filho de Eduardo Campos tem Síndrome de Down

O filho recém-nascido do governador Eduardo Campos (PSB), Miguel, foi diagnosticado com Síndrome de Down. A informação foi dada, nesta quarta-feira, 29, pelo próprio governador, na sua página do Facebook: "Hoje, os médicos confirmaram o que já estava pré-diagnosticado há algum tempo. Miguel, entre outras características que o fazem muito especial, chegou com a Síndrome de Down. Seja bem-vindo, querido Miguel. Como disse seu irmão, você chegou na família certa! Agora, todos nós vamos crescer com muito amor, sempre ao seu lado".

A nota vem assinada pelo governador, a mulher Renata e os filhos Maria Eduarda (21), João (20), Pedro (18) e José (9). Miguel nasceu de parto normal, nesta terça-feira, 28, às 16h05, na maternidade Santa Joana, no Recife com 51,5 cm e 3,4 quilos.

