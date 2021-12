Filho de Bolsonaro renuncia ao cargo de terceiro secretário da Mesa do Senado

O senador Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício no último dia 11 ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comunicando a sua renúncia ao cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora do Senado.

Segundo o blog de Andréia Sadi, a assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que o pedido chegou na presidência. O ofício diz que a renúncia valeria a partir do dia 14 de dezembro.

Com o fim da gestão de Alcolumbre, em fevereiro, o Senado vai eleger uma nova composição para a Mesa Diretora. Portanto, Flávio antecipou em mais de um mês sua renúncia, segundo a assessoria de Alcolumbre.

Para o senador Randolfe Rodrigues, que faz oposição a Flávio, o afastamento foi feito na “surdina” e seria uma "forma de diminuir a pressão dos casos pelos quais o senador está sendo alvo no Conselho de Ética".

"O afastamento dele da Mesa Diretora é um dos nossos pedidos na representação no Conselho de Ética. Então, ele sai da Mesa mas nada acontece no conselho”, afirmou Randolfe ao blog.

Íntegra do ofício de Flávio Bolsonaro

"Brasília, 11 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal

Assunto: Informo que renuncio ao cargo de terceiro-secretário

Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, como integrante da Mesa Diretora dessa Casa, para apresentar a minha renúncia ao cargo de Terceiro-Secretário, a partir de 14 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Flávio Bolsonaro"

