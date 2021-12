A saída do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) da Câmara de Vereadores, no Centro Histórico de Salvador, nesta segunda-feira, 29, foi alvo de novos protestos. Manifestantes bloquearam o prédio, impedindo a passagem do parlamentar, que participou de uma audiência pública no local.

Em seguida, fugindo dos manifestantes, o filho do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-SP) saiu rapidamente pela porta do Cerimonial da Câmara e entrou em um carro da prefeitura.

A passagem do parlamentar foi conturbada, com protestos dentro e fora da Casa. Ocorreram alguns momentos mais tensos. Os manifestantes chegaram a jogar ovos em direção aos políticos que estavam na janela da Câmara, incluindo o próprio Eduardo Bolsonaro, que conseguiu se desviar.

Eduardo Bolsonaro observou a manifestação pela janela da Câmara (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Os manifestantes alegaram que reagiram após serem afrontados pelo vereador Alexandre Aleluia (DEM). Dois jovens foram presos por conta da ação, mas liberados em seguida.

A detenção causou revolta entre as pessoas que protestam no local. "A nossa manifestação é pacífica. Quero dizer à polícia para prender os errados. Tem que prender os ladrões que estão aí dentro", disse um dos participantes.

Educação

Bolsonaro participou da audiência pública para defender o projeto Escola Sem Partido (ESP). O evento também contou com a participação dos professores Fernando Penna (Universidade Federal Fluminense) e Sandra Marinho (Universidade Federal da Bahia), que são contra o projeto.

Os manifestantes também criticaram o projeto. "Não à escola 'Sem Partido'. Estudante não é robô. #ForaBolsonaro", era uma das mensagens divulgadas pelo grupo em cartazes.

Filho de Bolsonaro foge de manifestantes em Salvador em carro da prefeitura

