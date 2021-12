Filho de Bolsonaro ataca Kannário: "Como um sujeito desse é eleito na Bahia?"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou sua página na rede social Twitter para criticar o colega de Parlamento, o deputado e cantor baiano Igor Kannário (PHS).

O comentário de Eduardo ocorreu ao compartilhar uma publicação do vereador soteropolitano Alexandre Aleluia (DEM). O democrata postou um vídeo em que Kannário aparece em cima de um trio elétrico criticando policiais que faziam a segurança do entorno. O cantor brada que é a lei e deputado federal, e manda uma pessoa no trio filmar os policiais e as respectivas numerações do fardamento.

"Poderia ser Frota ou Joice. Mais um que se vangloria por uma medalha imaginária e se isola arrogantemente como um ditador do seu pequeno mundo", disse Aleluia em sua publicação.

Eduardo Bolsonaro seguiu na mesma linha de ataque. "Grandes bostas ser deputado federal, numa situação dessas eu preferiria mil vezes ser o PM. Honra, nome, moral e trabalho são valores que não estão ligados ao cargo que você ocupa, um fato que vagabundo jamais entenderá. Como um sujeito desses é eleito na Bahia?", questionou o filho do presidente da República.

Poderia ser Frota ou Joice. Mais um q se vangloria por uma medalha imaginária e se isola arrogantemente como um ditador do seu pequeno mundo. “Eu sou a lei. Eu sou Dep Fed”, depois de humilhar PMs. Pior q o sujeito n ter noção do q seja um Dep é um Dep n ter noção do q seja PM. pic.twitter.com/DhK8dq1qCc — Alexandre Aleluia (@AlexAleluia) December 4, 2019

Em resposta a Eduardo Bolsonaro, Igor Kannário afirmou que o ataque é "baseado numa polêmica vazia".

Confira a nota emitida pelo parlamentar baiano:

Com relação às críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Igor Kannário informa que reitera que honra, moral e trabalho são praticados diariamente por ele e sua equipe no Congresso Nacional. Kannário diz que o ataque do deputado Eduardo é baseado numa polêmica vazia e alimentada apenas com o intuito de atingir sua imagem.

Em relação aos adjetivos utilizados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, Kannário ressalta que não irá se rebaixar ao nível do colega, por entender que o Parlamento Brasileiro merece o mínimo de respeito. “Na minha vida, aprendi desde sempre que respeito é um dos alicerces da democracia, mas parece que o colega deputado parece não gostar muito dos conceitos de respeito e democracia”, frisa.

Sobre o episódio ocorrido no arrastão, Kannário esclarece que houve um grande mal entendido em relação à interpretação das suas afirmações durante a apresentação. O cantor faz questão de ressaltar que o arrastão foi marcado pela paz e pelo respeito. A atuação dos policiais, inclusive, foi bastante elogiada por Kannário.

No vídeo em questão, que representa apenas um recorte, Kannário explica que fez um alerta aos policiais em relação a uma pequena confusão entre duas pessoas. O cantor pediu respeitosamente que os PMs fossem ao local para controlar a situação e evitar uma tragédia. Não há por parte de Kannário qualquer incitação a enfrentamento ou coisa do tipo. Outros vídeos, não recortados, mostram exatamente este momento.

O parlamentar lembra ao colega Eduardo Bolsonaro que foi eleito democraticamente, pelo desejo da população da Bahia e, por isso, continuará representando o povo do seu estado e do Nordeste na Câmara. “Eles não aceitam que o preto, pobre e favelado esteja no mesmo patamar que eles. Mas estamos no Congresso e vocês têm que nos aturar. Existe favela no Brasil inteiro, caro deputado, e eu represento este povo no Câmara”, finaliza.

