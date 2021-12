Filha de Temer é contra impeachment de Dilma Rousseff

A filha do vice-presidente Michel Temer (PMDB), Luciana Temer é contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Luciana teria revelado a posição durante uma aula no curso de direito da PUC, em São Paulo, onde ela leciona a disciplina de direito constitucional.

Luciana teria dito que o "impeachment não é algo bom em lugar nenhum". Ela argumentou que, no caso do Brasil, "não seria algo positivo à estabilidade democrática do país", já que "24 anos é um tempo muito curto de sustentação democrática para ter dois impedimentos".

Apesar de defender essa tese, a filha de Temer não acredita que há "golpe" como defende os petistas. "Este processo, porém, é um processo com bases jurídicas. É errado dizer que isso é um golpe, já que há uma previsão constitucional".

Luciana explica que a investigação sbre crime de responsabilidade da presidente em relação as pedaladas fiscais garante a legalidade do pedido de impedimento da petista.

Por outro lado, a filha de Temer avaliou que uma nova eleição em outubro deste ano seria um "golpe", já que não "está prevista na Constituição".

Apesar de ter expressado sua opinião durante a aula, Luciana não quis comentar o assunto ao ser procurada pela Folha. Ela é secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do governo de Fernando Haddad (PT), mas prefere se afasta de questões políticas partidárias.

