Filha de Olavo de Carvalho se filia ao PT em São Paulo

Heloísa de Carvalho, filha do guru bolsonarista e uma das principais infliências da extrema-direita, Olavo de Carvalho, se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) e pretende se candidatar a deputada estadual em 2022 pelo município de Atibaia (SP). As informações são da coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

“Mas que o Olavo deve estar soltando fogo pelas ventas, deve. Porque até então, uma coisa é ter uma filha esquerdista. Outra coisa é ter uma filha esquerdista filiada ao PT”, disse Heloísa de Carvalho à coluna.

Ela também contou a sua motivação para se filiar ao PT, provável principal adversário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas Eleições de 2022.

“Toda a minha motivação política é para combater o obscurantismo bolsonarista. Tenho muitos amigos no PT. Conheço o Lula pessoalmente, tenho afinidade com as pautas, as lutas e as pessoas”, disse Heloísa.

Ela tem uma relação conflituosa com o pai desde a juventude. "Nunca mais na vida falo com ele, depois de ele dizer que não morreu ninguém de covid. Perdi 15 amigos pessoais, uma amiga que era viúva e deixou três filhos crianças órfãos porque teve que ir trabalhar no isolamento”, declarou.

