Fila para recadastramento biométrico no TRE chega até a av. Paralela

A fila no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) chega até a avenida Paralela neste domingo, 28, no último fim de semana antes do encerramento do prazo para recadastrar a biometria. De acordo com a assessoria do órgão, o movimento está mais intenso do que o domingo anterior, quando foram atendidos cerca de 8 mil eleitores.

A fila começou a ser formada na noite de sábado, 27, por volta das 23h30, quando o TRE-BA encerrou o expediente. Inicialmente, o horário de atendimento é estipulado entre 8 e 18 horas. Mas quem estiver na fila até esse horário será biometrizado.

Além da sede do órgão, o eleitor também pode buscar atendimento nos postos instalados nas estações de metrô de Pirajá e Bonocô, que funcionam até as 16 horas, e na estação de trem da Calçada, no mesmo horário.

Prazo

Neste sábado, a Ordem dos Advogados do Brasil seção Bahia (OAB) informou que encaminhou um ofício para o TRE solicitando a prorrogação do prazo, que termina nesta quarta, 31. Em nota divulgada no Facebook, a OAB argumenta que "a despeito dos esforços que vêm sendo feitos pelo TRE, as ações não têm sido suficientes para atender à imensa demanda de eleitores, colocando-os em situação constrangedoras nas filas".

De acordo com a assessoria do TRE, a Presidência do Tribunal ainda não recebeu o documento, por isso ainda não analisou o pedido. Contudo, na última quinta, 25, o presidente do TRE, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, descartou a possibilidade de prorrogar o prazo.

Quem não fizer o recadastramento até o dia 31, terá o título cancelado.

