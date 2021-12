Fiéis reagem à presença de Aécio na Assembleia de Deus

Menos de uma hora depois de o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), publicar uma foto da reunião do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, com líderes evangélicos, na manhã desta segunda-feira, 07, em São Paulo, mais de 200 internautas publicaram comentários na página do pastor no Facebook, a maioria com críticas à mistura entre religião e política. Por outro lado, mais de 1.800 seguidores da página "curtiram" a informação.

Entre os que comentaram, poucos aplaudiram a iniciativa e manifestaram apoio a Aécio. Outros defenderam o voto no Pastor Everaldo, candidato do PSC à Presidência, também da Assembleia de Deus.

A maioria protestou contra a presença de um candidato na Assembleia de Deus Belenzinho, onde acontece a reunião. "Antes, nos nossos altares, só subiam homens de Deus", lamentou um fiel. "Odeio politicagem dentro da Igreja", repudiou outro.

Alguns internautas lembraram, com críticas, o encontro de Aécio com líderes da maçonaria, em abril passado. Na ocasião, Aécio visitou a Grande Loja Maçônica do Estado, na Liberdade, em São Paulo. Aécio foi ao encontro com os evangélicos acompanhado do candidato a vice-presidente, Aloysio Nunes Ferreira.







