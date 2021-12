FHC se recupera em casa após colocação de marcapasso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 85 anos, está se recuperando em casa após fazer um procedimento de colocação de marcapasso (aparelho utilizado para corrigir o ritmo do batimento cardíaco). Nota publicada em sua página no Facebook, afirma que a operação "não exigiu sequer internação hospitalar" e que FHC está seguindo vida normal.

"Agradece as manifestações de apoio que tem recebido. Muito ainda dará de sua contribuição para recolocar o Brasil nos trilhos da decência e do desenvolvimento", afirma o texto. FHC realizou o procedimento na manhã de sábado, 9, no Hospital do Coração, na capital paulista.

A decisão de colocar um marca-passo foi tomada após um exame de rotina, realizado na sexta-feira, 8, identificar pequenas alterações no ritmo do batimento cardíaco, que estava lento. O ex-presidente não tem histórico de problemas cardíacos ou doenças crônicas e o procedimento seria apenas uma "precaução", conforme noticiou o Estadão.

adblock ativo