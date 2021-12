FHC passa bem após realizar operação para implantar marca-passo

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 85 anos, passou na manhã deste sábado, 9, por uma cirurgia para implantar um marca-passo (aparelho utilizado para corrigir o ritmo do batimento cardíaco), segundo informações da Agência Brasil. A operação foi bem sucedida e ele passa bem, conforme informou sua assessoria de imprensa.

A cirurgia para o implante do marca-passo ocorreu, conforme divulgado pela Agência Brasil, às 9 horas, no Hospital do Coração, na capital paulista. FHC foi para o quarto às 10h30, onde ficará até receber alta. A expectativa é de que ele deixe o hospital ainda neste sábado.

A decisão de colocar um marca-passo foi tomada após um exame de rotina, realizado ontem, 8, identificar pequenas alterações no ritmo do batimento cardíaco, que estava lento. O ex-presidente não tem histórico de problemas cardíacos ou doenças crônicas. A inclusão do marca-passo foi, segundo pessoas próximas ao tucano, apenas uma "precaução", conforme noticiou a edição deste sábado do jornal O Estado de S. Paulo.

