FHC diz que renúncia de Dilma seria gesto de grandeza

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) endureceu o discurso contra a presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira, 17, e afirmou que uma renúncia da presidente seria um "gesto de grandeza", um dia após manifestações contra o governo que levaram multidões às ruas de diversas cidades do país.



"O mais significativo das demonstrações, como as de ontem, é a persistência do sentimento popular de que o governo, embora legal, é ilegítimo", escreveu FHC em sua conta oficial no Facebook.







"Falta-lhe a base moral, que foi corroída pelas falcatruas do lulopetismo. Com a metáfora do boneco vestido de presidiário, a presidente, mesmo que pessoalmente possa se salvaguardar, sofre contaminação dos malfeitos de seu patrono e vai perdendo condições de governar", acrescentou FHC, em referências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT.



No domingo, multidões foram às ruas em cidades de mais de 20 Estados e no Distrito Federal para pedir o impeachment de Dilma, na terceira manifestação de alcance nacional contra o governo neste ano, após protestos semelhantes em março e abril.



Os protestos em mais de 200 cidades também foram marcados por palavras de ordem contra Lula, que quando governou o país chegou a ter popularidade na casa dos 80 por cento, e a favor do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos relacionados à operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção envolvendo estatais, empreiteiras e políticos.



FHC, que vinha adotando um tom menos agressivo sobre uma eventual interrupção do mandato de Dilma, afirmou que "se a própria presidente não for capaz do gesto de grandeza (renúncia ou a voz franca de que errou, e saber apontar os caminhos da recuperação nacional), assistiremos à desarticulação crescente do governo e do Congresso, a golpes de Lava Jato".



No fim desta manhã, após reunião de coordenação política com Dilma, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, disse que a avaliação do Planalto é de que as manifstações de domingo são um fato natural do regime democrático.

