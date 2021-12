FHC diz que o governo Bolsonaro tem "pouca imaginação e que olha o país por um espectro curto”

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou, em artigo publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) tem “ pouca imaginação e que olha o país por um espectro curto”.

O tucano, no entanto, disse ser “simplista” culpabilizar somente o governo federal pelas mortes causadas pela crise instalada com a pandemia do novo coronavírus.

“Sei também que é mais fácil imaginar que, “não fosse este governo”, a pandemia talvez não tivesse matado ou maltratado tanta gente. Será verdade? Provavelmente. Mas o vírus é soez e está dizimando as pessoas, independentemente da qualidade dos governos. Parece uma saída simples “culpar” só o governo (no caso, o federal) pelos males que nos afligem”, escreveu FHC.

Mais à frente, FHC prossegue defendendo que, apesar dos deslizes de Jair Bolsonaro, “não é hora para o ajuste de contas” e que “a experiência mostra que é melhor esperar que o tempo escoe do que precipitar o fim de governos”, em uma clara alusão à discussão sobre um possível impeachment do presidente.

“Não é hora, contudo, para o ajuste de contas. A experiência mostra que é melhor esperar que o tempo escoe do que precipitar o fim de governos. Mais um pouco – se o povo não insistir nas antigas preferências e se tivermos a sorte de existir alguém que abra um caminho mais promissor – haverá novas eleições.”, pontuou.

Para o tucano, a desigualdade é um dos grandes problemas do país.

“Talvez o maior problema do País seja a desigualdade. E ela se naturalizou. Podemos até vê-la e fazer comentários gerais a seu respeito. Mas no dia a dia, como o problema vem de longe, acabamos por, implicitamente, aceitá-la. E essa talvez seja a maior dificuldade para obter o que, em geral, mais desejamos: que o País continue crescendo economicamente.”, afirmou.

“Na cultura tradicional, é como se crescimento equivalesse a melhor distribuição de renda. Existe, é claro, uma relação entre a prosperidade econômica e o bem-estar geral. Mas é enganoso crer que basta a economia crescer para as “questões sociais” se resolverem.”, emendou.

O ex-presidente desejou respeito às leis e às pessoas em 2021.

“Menos desigualdade, maior prosperidade. Mais respeito às leis e às pessoas. É o que desejo neste novo ano de 2021.”, concluiu.

