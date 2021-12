Festa do Bonfim é marcada por presença de políticos

Diversas autoridades e políticos marcaram presença na festa do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, em Salvador. O prefeito ACM Neto, que realiza o percurso de oito quilômetros todos os anos, e a vice-prefeita Célia Sacramento foram os representantes do poder público municipal que seguiram da Conceição da Praia com destino à Colina Sagrada.

Do lado do governo estadual, o governador Jaques Wagner iniciou o desfile acompanhado pela mulher, Fátima Mendonça, e pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. Entretanto, o governador abandonou o cortejo no Mercado Modelo e retornou na altura da Vila Militar, para assim subir a Colina Sagrada.

"É uma grande demonstração de devoção e fé. Creio que esta é uma das maiores do Brasil, ainda mais agora que foi reconhecida como Patrimônio Imaterial. Vim pedir energia, proteção e esperança, para que a gente possa caminhar em 2014 e fazer um ano melhor para os baianos. Essa é a força da fé, que movimenta tanta gente assim. Parabéns aos baianos, ao padre Edson e a nós, que caminhamos para pagar os pecados e pedir mais bençãos", afirmou o governador.

O prefeito de Salvador, protagonista na decisão sobre o nome que concorrerá ao governo, foi muito cortejado por populares e políticos presentes.

No início do desfile, os principais nomes cotados, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), o ex-governador Paulo Souto (DEM), o ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB), além do secretário municipal de Urbanismo e Transporte de Salvador, José Carlos Aleluia (DEM) acompanharam o prefeito de Salvador na caminhada.

ACM Neto, que sempre parava para tirar fotos com populares, manteve o clima de indefinição no ar. "Só depois do Carnaval que vamos anunciar o candidato", disse, brevemente.

Ao chegarem à Igreja do Bonfim, as autoridades se reuniram e cantaram o Hino em Louvor ao Senhor do Bonfim.

