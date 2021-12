Fernando Henrique aparece no Instagram com meme do 'Foi FHC'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entrou na brincadeira do meme "Foi o FHC", que t4em circulado nas redes sociais desde que a presidente Dilma Rousseff atribuiu a corrupção na Petrobras ao governo do tucano, entre 1995 e 2002.

FHC posou para foto no Instagram do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) com o cartaz nas mãps e uma nota de 2 reais,numa referência ao Plano Real, implantado no governo de Itamar Franco, quando ele era ministro da Fazenda.

adblock ativo