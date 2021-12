Fernando Guerreiro explica como será o Plano Municipal de Cultura de Salvador

O diretor da Fundação Gregório de Matos (FGM), o produtor e diretor teatral Fernando Guerreiro, apresentou na tarde desta terça-feira, 29, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o Plano Municipal de Cultura da Cidade de Salvador (PMC).

O PMC deve fornecer os instrumentos de fomento à cultura na cidade e desatrelar os projetos das gestões em exercício. “O Plano de Cultura institucionaliza os projetos culturais na cidade, atravessando gestões. Com isso garantimos, através de lei, que a política cultural não fique refém das gestões. Temos uma economia da cultura em Salvador, esse projeto é importante para o desenvolvimento da vocação da cidade”, afirmou Guerreiro.

O diretor da FGM destaca que o plano deverá observar o caráter multicultural da cidade, levando em conta a diversidade de manifestações artísticas de cada bairro, com ênfase no fortalecimento e difusão das produções culturais.

Guerreiro acredita que o plano deverá fortalecer e atrair incentivos privados aos projetos culturais da cidade. “Precisamos cativar mais a iniciativa privada, o investidor privado da cidade precisa acreditar mais na Cultura. Essa é a nossa grande meta, trazer esse investidor para apoiar os artistas na cidade de Salvador”, ressaltou o diretor da FGM.

Fernando acredita que a participação dos produtores culturais e o engajamento dos artistas será crucial para consolidação de uma rede de apoio aos artistas. “Hoje o incentivo mudou. Até o artista consagrado é uma interrogação em relação à captação. As redes sociais chegaram com um conceito completamente novo. Hoje você tem artistas com milhões de seguidores e que não estão nas mídias tradicionais. Às vezes, o grande patrocinador não vê que o cara tem milhões de seguidores e que não está na mídia tradicional. Devemos mostrar isso ao empresário, falando em uma linguagem que ele entenda”, explicou Guerreiro.

O diretor da Fundação Gregório de Matos revelou que um Polo de Economia Criativa será criado no Comércio, pela secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e que dentro dele será instalado a Salvador Filmes, um polo para produção e difusão de conteúdos cinematográficos de Salvador e da Bahia.

A expectativa é que o plano seja enviado à CMS em Janeiro, por meio de um Projeto de Lei do Executivo Municipal. Se aprovado, o plano passa a valer por 10 anos.

