Feliciano divulga diploma de "Defensor dos Direitos Humanos"

O deputado federal Marco Feliciano divulgou nesta sexta-feira, 5, no Twitter, um diploma de "Defensor dos Direitos Humanos", fornecido pela Federação Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos (FBDDH), que tem sede em Salvador. "Fiquei emocionado ao ser homenageado pela Federação Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos. A Deus toda glória!", disse o pastor em sua conta na rede social.

Feliciano também comentou sobre a sua visita a Salvador, quando militantes do Grupo Gay da Bahia (GGB) protestaram em frente à Igreja Batista do Avivamento Profético, no bairro da Ribeira, onde o deputado participou do 20º Congresso do Poder e Impacto do Espírito Santo.

"Obrigado mais uma vez aos baianos que me receberam com uma linda festa em Salvador-BA. Foi uma noite memorável", disse Feliciano sobre o evento.

