Feira: Rei Nelsinho anuncia desistência de candidatura após pesquisa do A TARDE

Após divulgação da pesquisa de intenção de votos para prefeitura de Feira de Santana realizada pelo Grupo A TARDE/Potencial Pesquisa, o empresário Nelson Roberto (PRTB), mais conhecido como Rei Nelsinho, anunciou sua desistência do pleito. De acordo com ele, a pesquisa fez com que ele tomasse a decisão, uma vez que ele não pontuou no levantamento divulgado nesta quinta-feira, 15.

Em áudio gravado pelo WhatsApp, o agora ex-candidato anunciou em lágrimas a desistência e lamentou que as pesquisas não citam o seu nome. “Eu não aguento mais ser maltratado, por isso, com muita tristeza, renuncio à minha candidatura. Peço perdão aos meus amigos e eleitores. Eu voltarei!”, afirmou.

