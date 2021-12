Famosos que apoiaram Aécio são alvos de críticas nas redes sociais

Famosos que apoiaram o senador afastado Aécio Neves (PSDB), durante a campanha eleitoral de 2014, são alvos de ataques nas redes sociais nesta quinta-feira, 18, após revelações contra o tucano. O jornal "O Globo" divulgou nesta quarta, 17, que o dono da JBS Joesley Batista gravou o parlamentar pedindo propina de R$ 2 milhões.

A cantora Wanessa Camargo, o apresentador Márcio Garcia e o ex-atleta Oscar Schmidt gravaram um vídeo de apoio a candidatura de Aécio em 2014 e agora foram questionados se continuam no lado do político. "Vai postar foto com o Aécio Neves não?", perguntou uma internauta para o ex-jogador. Outro ironizou Wanessa: "Não vai cantar hj pro Aécio Wã?? Vai lá consolar seu amiguinho!".

O empresário e apresentar Luciano Huck foi acusado de ter apagado as fotos ao lado do tucano. "Migo, cadê as fotos com o Aécio? Tá acontecendo algo? kk", "Ces brigaram foi?" e "Kd as fotos com o Aécio?", foram alguns comentários recebidos por Huck. Internautas ainda foram irônicos com o apresentador: "Vai fazer lar doce lar na prisão para ele?".

O ex-jogador e empresário Ronaldo, que usou uma camisa com a inscrição "A culpa não foi minha. Votei no Aécio", durante os movimentos contra a presidente afastada Dilma Rousseff (PT), também foi alvo de críticas no seu perfil no Instagram. "E aí Ronaldão, continua não tendo culpa?", "Ronaldo é vc quem vai pagar nosso pato agora? Vamos falar sobre o #aecioneves?" e "Ei e agora a culpa é de quem mesmo?", questionam os internautas.

