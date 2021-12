Famosos convocam para manifestação contra corrupção

Um vídeo publicado no Facebook na noite da quarta-feira, 16, traz alguns artistas convocando a população para uma manifestação nesta sexta, 18, contra os abusos da imprensa e do Judiciário. O ato é organizado pela "Frente Brasil Popular" - que reúne mais de 60 entidades e terá mobilizações em diferentes estados.

"A imprensa e o judiciário não podem atuar como partido político. O que está em jogo é algo muito mais importante do que quem ocupará a Presidência da República. O que está em jogo é a própria democracia, a estabilidade do país e todas as instituições do Estado", diz a descrição do vídeo.

Os atores Elisa Lucinda, Gregório Duvivier, Daniel Dantas e Letícia Sabatella, assim como os cantores Lirinha, Zélia Duncan e Chico Cesar, além da cartunista Laerte, aparecem nas imagens fazendo um apelo contra a corrupção, e destacam que a democracia deve ser respeitada.

"Não se pode esquecer que na história do Brasil o combate à corrupção já foi usado como justificativa para golpes. Em 1964, a ditadura derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. Depois de muito sofrimento e dor, descobrimos que na ditadura havia corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção", dialogam os artistas.







#TodosPelaDemocracia A imprensa e o judiciário não podem atuar como partido político.O que está em jogo é algo muito mais importante do que quem ocupará a Presidência da República. O que está em jogo é a própria democracia, a estabilidade do país e todas as instituições do Estado. #GolpeNuncaMais #TodosPelaDemocracia #JuntosPeloBrasil #MaisAmorMenosGolpeDia 18 vamos para rua pela democracia. Confirme sua presença no evento: https://on.fb.me/1RdmScE Publicado por TV Poeira em Quarta, 16 de março de 2016

