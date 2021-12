Familiares de Geddel são advogados de prédio alvo de polêmica com ministro

Um primo e um sobrinho do ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) representam o empreendimento La Vue, localizado na Barra, em Salvador, em processo no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), segundo o jornal "Folha de S. Paulo". A obra, que fica na Ladeira da Barra, é alvo de polêmica envolvendo o peemedebista e o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero.

Calero pediu demissão do cargo e alegou que foi pressionado por Geddel para que o Iphan derrubasse uma decisão contrária ao empreendimento. O peemedebista negou que tenha pressionado o colega, mas confirmou que conversou com ele sobre o assunto. Segundo o baiano, o diálogo foi motivado por ele ter um imóvel em um andar alto no empreendimento.

Contudo, um documento anexado no processo administrativo que tramitou no Iphan demonstra que o empreendimento nomeou os advogados Igor Andrade Costa e Jayme Vieira Lima Filho e o estagiário Afrísio Vieira Lima Neto como procuradores da obra.

Jayme é primo de Geddel e sócio dele no restaurante Al Mare, em Salvador. Já Afrísio é filho do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão de Geddel.

A procuração foi assinada no dia 17 de maio, cinco dias depois de Geddel tomar posse.

