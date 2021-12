"Falta compaixão pela soberania nacional", diz Zé Neto sobre privatização dos Correios

Está prevista para acontecer nesta terça-feira, 20, a votação sobre a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A apreciação foi antecipada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e pela base do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Membro da oposição, o deputado federal Zé Neto (PT-BA) alega que 'essa turma que está no poder agora não tem compaixão com a soberania nacional', ao considerar a possibilidade de privatização da estatal de entrega de encomendas.

"Existe uma engenharia do Governo Federal de redução do estado, mas não é uma redução que vai deixar equilibrado com os preços econômicos", disse Zé Neto, durante entrevista nesta terça-feira, 19, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

>> Correios e soberania nacional: o Brasil na contramão do mundo

O projeto em questão foi entregue por Bolsonaro em fevereiro e autoriza que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela ECT, estatal 100% pública.

O caráter de urgência para o projeto foi entregue na quarta-feira, 14, pelo deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB). Além disso, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto incluindo os Correios no Plano Nacional de Desestatização antes mesmo da votação do PL.

"Precisamos de um estado que possa atender as pessoas no dia a dia, com serviços prestados para a população e que merecem a atenção pública", criticou o parlamentar.

Outros criticam

Além do deputado Zé Neto, outros opositores ao governo também criticam a possibilidade de privatização dos Correios. As bancadas de PT e PSOL apresentaram Projetos de Decreto Legislativo (PDL), que visam sustar os efeitos da decisão de incluir a estatal no bojo das privatizações.

🚨 Urgente: O governo e sua base na Câmara querem votar a urgência do Projeto de Lei que privatiza os Correios. Vai ser fundamental a nossa mobilização dentro e fora do Congresso para barrar esse absurdo! Vamos à luta! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) April 19, 2021

🚨ATENÇÃO! Lira quer acelerar a votação do PL 591/21, q autoriza a privatização dos Correios, sem ouvir a categoria e sem debate com a sociedade. A urgência está na pauta de amanhã. PSOL vota NÃO. O Correios é um patrimônio do povo e a privatização trará um prejuízo irreparável. — PSOL na Câmara (@psolnacamara) April 19, 2021

Os Correios são um patrimônio fundamental para o projeto político de desenvolvimento do Brasil. Não é possível permitir que uma empresa desta magnitude seja entregue por valores ínfimos ao capital privado por este governo. Não à privatização dos Correios!https://t.co/pvOQOLAr9M — Maria do Rosário (@mariadorosario) April 19, 2021

A Bancada do PT na Câmara apresentou o PDL 163/2021 que suspende os efeitos do Decreto nº 10.674 que abre o caminho para a privatização dos Correios. #PrivatizaçãoNãohttps://t.co/eNyMjxhYZS — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) April 19, 2021

