Falso perfil de ACM Neto vira sucesso na web

Ele adora aulas de suingue baiano. Tem um "corpinho de mola", se acha lindo, mas seria capaz de jogar do alto do Elevador Lacerda qualquer subordinado que não cumpra suas determinações. Principalmente se este se atreve a usar o "vermelho PT". Afinal, é com o "azul DEM" que o Prefeito Netinho, perfil fake de ACM Neto no Facebook, conquistou, até este sábado (2), 84.131 seguidores na rede social. Ele também está no Twitter, onde indica links para a fanpage.

Você pode até nunca ter ouvido falar nessa história de "soberano do Reino do Dendê". Mas certamente vai rir ao ler as postagens diárias da fanpage anônima.

Nas mensagens dirigidas a secretários e até adversários políticos há muita gíria e bom humor. Frases como "quem você pensa que é no prato de macumba?" ou "que orixá do Dique você pensa que é?" levam o leitor à gargalhada.

O personagem faz de tudo para defender o "Reino do Dendê" e colocar ordem na bagunça deixada pelo "maluco do pão", o apelido dado por Netinho ao ex-prefeito João Henrique. Ele não perde a oportunidade de alfinetar os adversários petistas, principalmente Jaques (Wagner) e o "boneco de Olinda" (Pelegrino). Tudo isso em bom 'baianês'.



Neto se diverte



E o prefeito de verdade, o que acha da brincadeira? ACM Neto revelou, via assessoria de imprensa, que acompanha e se diverte com as peripécias do seu genérico. Porém ressalva que não se pode levar o conteúdo da página a sério. E nega os boatos de que o autor seria um funcionário dele próprio. Mas há quem afirme que o autor da fanpage não só é servidor da prefeitura como tem as postagens lidas e autorizadas pelo próprio Neto. O autor da página, que preferiu se manter no anonimato, também nega essa versão.

Prefeito Netinho lembra outro famoso perfil falso, o Dilma Bolada, que ironiza a figura da presidente. As hashtags, a vaidade e o tom desaforado da versão baiana são semelhantes aos da personagem feminina, que ultrapassa os 210 mil seguidores no Facebook e 90 mil no Twitter. Dilma Bolada ganhou em 2012 o prêmio Shorty Awards, o "Oscar" do Twitter, na categoria melhor perfil falso.

Capital político

A simpati a do povo conquistada pelo perfil falso não se traduz em aumento da popularidade de ACM Neto nem em mais eleitores, segundo o especialista em comunicação política e internet Camilo Aggio. "Acredito que perfis como esses agradam a gregos e troianos. Se o sujeito é um anti-ACM Neto inveterado, pode adorar o fato de o personagem sustentar toda aquela arrogância, megalomania e rispidez. Se for um sujeito ultrassimpatizante do prefeito, pode adorar o fato de ele 'sambar na cara' de autoridades como Dilma, Jaques Wagner e outros opositores".

