Falcão elogia CPI: 'Relatório é muito convincente'

O presidente do PT, Rui Falcão, rejeitou nesta quinta-feira, 22, a ideia de que "terminou em pizza" a CPI da Petrobras e elogiou o trabalho do colegiado, que isentou de envolvimento no esquema de corrupção da estatal a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e ex-presidentes da companhia José Sérgio Gabrielli e Graça Foster.

"A CPI trabalhou durante meses e não houve nenhuma interferência, nem do governo, nem do PT, para atrapalhar os trabalhos. É um relatório muito convincente, feito pelo deputado Luiz Sérgio [PT]", disse Falcão, pouco antes de participar de um evento do partido com Lula no Hotel Sheraton, em Salvador.

Delação

Falcão negou ainda que dívidas da campanha de 2006 de Lula tenham sido quitadas com recursos da Petrobras, conforme delatado por Eduardo Musa, ex-gerente da empresa.

"Toda a nossa arrecadação é feita de transações bancárias legais, registradas na Justiça Eleitoral', declarou o petista, que fez críticas ao instituto da delação premiada. "Delação não é prova. Declarações que não são fidedignas são levadas a sério por um jornalismo que nós chamamos de jornalismo declaratório, sem nenhuma apuração", argumentou Rui Falcão.

Participante do encontro, o senador Paulo Rocha (PT-PA) disse que o partido precisa mostrar em caravanas pelo país "que não tem do que se envergonhar".

