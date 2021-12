Faeb quer as Forças Armadas combatendo roubos de carga

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) quer a ajuda da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas para combater organizações criminosas envolvidas em roubo e furto de gado, tratores e caminhões com defensivos e fertilizantes no interior do estado.

Em nota divulgada nos jornais na terça-feira, 3, e encaminhada à Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Faeb diz que o governo do estado pouco tem feito para coibir o aumento da violência no meio rural.

"Diante da omissão das autoridades, a cada dia novos casos chegam ao conhecimento da Faeb, que, desde o ano passado, vem oficiando ao Governo, através da SSP - BA, solicitando providências. A falta de providências está causando a descrença nos poderes constituídos, podendo levar, certamente, a um confronto direto, com desdobramentos imprevisíveis", diz a nota.

Segundo o vice-presidente da Faeb, Humberto Miranda Oliveira, só em 2015 foram mais de 5 mil cabeças de gado roubados no extremo sul baiano, um prejuízo de R$ 10 milhões.

O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, nega omissão do estado e vê "exagero" da Faeb em pleitear as Forças Nacionais. "Dentro das nossas possibilidades temos atendido os casos". Ele criticou a "forma" (imprensa) usada pela Faeb para abordar o assunto. "Estamos de portas abertas".

