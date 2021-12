Fachin vota por manter suspensas operações em comunidades do RJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, votou nesta sexta-feira, 26, por manter suspensas as operações policiais nas comunidades no Rio de Janeiro durante o período de pandemia.

No dia 5 de junho, uma liminar foi concedida pelo ministro, que é relator de uma ação do PSB e organizações da sociedade civil para a paralisação das ações policiais. Com isso, as ações só poderiam ocorrer 'em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente'.

Com a votação, que ocorre em plenário virtual, os ministros da Corte têm seis dias úteis para tomar uma decisão. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Fachin não determinou que a polícia deixe de exercer sua atividade. Porém, ele recomendou que a ação seja feita "redobrando" a cautela, em função da pandemia.

As Polícias Civil e Militar afirmam que a determinação da ação causou insegurança na parte jurídica, porque não foram citadas quais as situações consideradas excepcionais.

