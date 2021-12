Fachin pede que PGR se manifeste sobre pedido de parcelamento de Geddel

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, deu cinco dias para que a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido de parcelamento da multa judiciária do ex-ministro Geddel Vieira Lima pelo caso dos R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador.

No começo de outubro, o ministro Fachin já havia dado um prazo de 5 dias para que a defesa de Geddel comprovasse não ter condições de pagar integralmente a multa de R$1,6 milhão "bem como da reparação a título de danos morais coletivos, no montante de R$ 52 milhões".

Tanto o STF como a Procuradoria-Geral da República (PGR) já haviam sido favoráveis ao parcelamento da multa, desde que comprovada a “impossibilidade econômica do apenado”, como aponta trecho da decisão. Com o fiz do prazo prévio, Fachin pediu por nova manifestação da Procuradoria e a previsão é que o julgamento seja finalizado em 19 de outubro.

