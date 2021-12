Fachin decreta prisão de Joesley e Saud, mas nega de Miller

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu atender ao pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e determinou a prisão do empresário Joesley Batista e Ricardo Saud, da JBS.

Joesley e Saud estão em São Paulo e pretendem se entregar à Polícia Federal. As detenções dos delatores podem ocorrer ainda neste domingo, 10.

Janot também havia pedido a prisão do ex-procurador da República Marcello Miller, mas o ministro do STF não autorizou a detenção.

Os pedidos de prisão foram feitos pelo procurador na sexta, 8, motivados pela descoberta de que os executivos da J&F omitiram informações sobre supostos crimes ao negociar sua delação premiada.

Gravações

Nas gravações, Joesley e Ricardo Saud falam sobre a intenção de usar Miller para se aproximar de Janot. Joesley admitiu que se encontrou com Miller em fevereiro, quando ainda era membro do Ministério Público.

Miller integrou a equipe da Lava Jato na PGR em Brasília, e mesmo após ser transferido para a Procuradoria no Rio de Janeiro, continuou atuando como colaborador da operação.

Em 5 de abril, ele deixou a Procuradoria após pedir exoneração, e uma semana depois já participava de reuniões como advogado de um escritório ligado às negociações do acordo de leniência da J&F, holding da JBS.

A conversa em que Joesley e Saud falam sobre a ajuda de Miller ao grupo foi gravada em março, quando ele ainda integrava o Ministério Público.

Joesley e Saud prestaram novos depoimentos ao Ministério Público Federal, em Brasília, na última quinta, e Marcelo Miller foi ouvido na sexta, no Rio de Janeiro.

adblock ativo