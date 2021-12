Facebook remove contas falsas e de fake news ligadas aos gabinetes da família Bolsonaro

O Facebook derrubou nesta quarta-feira, 8, uma rede de fake news e perfis falsos ligada ao PSL a integrantes do gabinete do presidente de Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados. Parte delas promovia propagação de ódio e ataques políticos. Foram removidas 35 contas do Facebook e 38 do Instagram que, segundo a empresa, atuaram para manipular a plataforma antes e durante o mandato de Bolsonaro.

O anúncio do Facebook foi feito numa ligação com jornalistas de diferentes países, incluindo do Brasil. Para a empresa, as contas derrubadas agiam para enganar sistematicamente o público, sem informar a verdadeira identidade dos administradores, desde as eleições de 2018.

Os dados que constam das investigações da plataforma foram analisadas por pesquisadores americanos do Digital Forensic Research Lab (DRFLab), ligado ao Atlantic Council, especializados no combate à desinformação, às fake news e violação de direitos humanos em ambientes online. As páginas no Facebook tinham 883 mil seguidores, enquanto as contas no Instagram tinham 917 mil seguidores

As contas derrubadas são ligadas a funcionários dos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e dos deputados estaduais pelo PSL do Rio de Janeiro Anderson Moraes e Alana Passos.

Uma nota divulgada pelo Facebook para justificar a remoção dos conteúdos diz que o esquema envolvia a combinação de contas duplicadas e falsas, cujo objetivo era evitar a fiscalização da plataforma. Elas representavam pessoas fictícias que publicavam conteúdos em páginas que simulavam a atividade de veículos de imprensa.

Entre as publicações, havia tópicos sobre política, eleições, críticas a opositores e a jornalistas e organizações de mídia e informações sobre a pandemia da Covid-19. De acordo com o Facebook, parte desse material já havia sido removido por violar normas de uso, incluindo discurso de ódio. Foram encontrados também ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O Facebook e o Instagram identificaram páginas e contas com conteúdo de ataques a adversários políticos feitos por Tércio Arnaud Thomaz, assessor especial da presidência da República. O grupo, tutelado pelo vereador licenciado Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), é responsável por parte da estratégia digital bolsonarista.

adblock ativo