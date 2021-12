Fabya dos Reis é a nova secretária da Sepromi

A administradora Fabya dos Reis Santos, 43 anos, assume o cargo de secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), em substituição a Vera Lúcia Barbosa, que deixa o governo para cuidar de assuntos pessoais no município de Eunápolis, onde nasceu e começou sua longa militância no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

O governador Rui Costa confirmou na noite desta segunda-feira, 25, a nomeação. Mestre em sociologia e doutora em ciências sociais, a nova secretária, também militante do MST, assume a Sepromi com o desafio da superação do racismo e do combate à intolerância religiosa, associado à construção de políticas de promoção da igualdade racial.

"É um desafio que exige cada vez mais transversalidade de todas as secretarias de governo e o empenho incessante de toda a sociedade", afirmou a nova secretária, que já vinha atuando no governo do estado desde 2010, onde exerceu funções importantes na antiga Sedes (Secretaria do Desenvolvimento Social) e na própria Sepromi.

Em carta de agradecimento dirigida ao governador, a ex-secretária Vera Lúcia disse que Rui Costa marcará para sempre uma nova maneira de fazer política no estado.

"Vera é um exemplo de mulher líder, guerreira e que desenvolveu um grande trabalho. Portanto, o meu agradecimento pessoal e de todo o governo ao seu desempenho à frente da Sepromi", disse o governador.

adblock ativo