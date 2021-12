Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em SP

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, foi preso na cidade de Atibaia, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 18. A prisão foi feita em operação da Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Já os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro, em um desdobramento da investigação que apura esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele estava no imóvel do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef, e não resistiu à prisão.

Policial Militar aposentado, Fabrício Queiroz é ex-assessor e ex-motorista do parlamentar. De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica".

