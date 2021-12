Fabrício Castro é eleito novo presidente da OAB-BA

A chapa Avança OAB (situação), capitaneada pelo advogado Fabrício Castro, venceu nesta quarta-feira, 21, a disputa contra a Renova OAB (oposição), do advogado Gamil Föppel, e vai comandar Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia (OAB-BA), no próximo triênio 2019-2021.

Até a publicação desta reportagem a apuração não havia sido finalizada pela comissão eleitoral, mas, conforme o eleito, a vitória estava matematicamente garantida, com cerca de cinco mil votos de diferença. O local escolhido para a comemoração da vitória foi o Monte Pascoal Praia Hotel, na Barra, em Salvador, onde Fabrício recebeu apoiadores e os primeiros cumprimentos pelo êxito no pleito.

“Em primeiro lugar: vamos comemorar... após uma campanha dessa, a gente precisa nesse primeiro momento abraçar a classe, os colegas que nos ajudaram nessa caminhada, e depois vamos arregaçar as mangas e trabalhar muito pela advocacia da Bahia, que passa um momento difícil, no qual o Judiciário tem um defcit enorme de servidores e juízes”, foram essas as primeiras palavras de Fabrício Castro, após a confirmação da vitória.

A comemoração, porém, deve durar pouco, e o trabalho da chapa vitoriosa será iniciado nesta quarta-feira, 22. “Já começo a trabalhar imediatamente, quero ouvir todas as demandas”. O novo presidente da OAB, salientou que os advogados do interior continuarão a ter vez e voz, “pois participamos da construção desse projeto e isso não vai parar, o interior continuará tendo cede, tendo salas de advogados, continuará tendo caravanas de prerrogativas, cursos, e a presença firme da OAB”, promete.

Castro afirmou que o esforço número um será participar de uma grande construção, no intuito de acabar com a atual situação. “Não é possível continuarmos com esse defcit de 35% de juízes, e também muito grande de servidores, então, vou partir para cima desse assunto, é a meta número um para que tenhamos uma justiça eficiente, e para garantir boa remuneração para a advocacia da Bahia”.

Fabrício Castro destacou, ainda, os motivos que levaram a chapa Avança OAB à vitória. “Meu diferencial foi marcado nessa disputa por um conjunto de coisas: primeiro o reconhecimento de que a gente representa um projeto de uma OAB de verdade, que é liderado pelo maior presidente da história da OAB, que é o presidente Luis Viana, e precisa ter o reconhecimento dessa vitória, que é muito da força dele, e da diretoria que fez um grande trabalho, e é o reconhecimento também de uma campanha limpa e ética, que discutiu ideias, apresentou propostas, uma campanha que apontou para o futuro da advocacia”, considera.

adblock ativo