Exploração de outdoors está irregular há 20 dias em Salvador

O uso de espaços públicos para instalação de outdoors está há pelo menos 20 dias em situação irregular em Salvador. O termo de ajustamento de conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e a Prefeitura de Salvador previa suspensão da atividade de exploração de outdoors em espaços públicos, caso o processo licitatório não fosse concluído até 31 de julho. A licitação ainda está em curso, aguardando o processo de abertura dos envelopes.

Coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Moralidade Administrativa do Ministério Público (Gepram), a promotora Rita Tourinho confirmou a situação irregular dos outdoors, destacando que caberia à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) ingressar com um pedido de adiamento do prazo. Segundo a promotora, a cláusula tinha por objetivo evitar a postergação da licitação por parte da autarquia municipal.

Inicialmente prevista para acontecer em fevereiro deste ano, licitação dos espaços públicos para outdoors foi adiada por duas vezes após recomendação do MP-BA para alteração de pontos do edital considerados ilegais, sobretudo o trecho que previa o pagamento da outorga com créditos municipais.

Em nota ao A TARDE, a Sucom afirmou que "a dilatação do prazo da licitação foi feita em acordo com o MP em função de ajustes no edital". A promotora Rita Tourinho encaminhou ontem um ofício a autarquia municipal alertando sobre a necessidade de ampliação do prazo.

Habilitação - A conclusão da licitação, com a abertura dos envelopes, está prevista para acontecer dentro de dez dias. A etapa anterior, de análise dos documentos, resultou na inabilitação de sete das 13 empresas que participavam do certame. Somente seis empresas foram habilitadas para permanecer na disputa - A. Linhares, Chaves, Ei!, Impacto, Imagem e Ponto Outdoor - todas elas filiadas a Central do Outdoor, entidade cujas empresas tradicionalmente exploram a mídia exterior na capital baiana.

As empresas habilitadas vão disputar os dez lotes de áreas públicas que serão concedidas. Cada empresa pode vender no máximo dois lotes, o que quer dizer que pelo menos cinco das seis empresas sairão vencedoras da licitação, independente dos preços propostos. O valor mínimo por cada lote será de R$ 300 mil. Presidente da Central do Outdoor, Ivan Lopes diz que a licitação foi legal e a habilitação das empresas da Central não surpreende. "São empresas que tinham muito a perder se ficassem de fora. Por isso, elas se qualificaram e correram atrás. Não houve privilégio".

Pelo menos uma empresa inabilitada já recorreu da decisão: a Check List Soluções. "Não é usual um índice de inabilitação tão alto", argumenta o coordenador jurídico da empresa, Paulo Dantas. Empresas como a Bahia Outdoor e a Ponto Ka ainda avaliam se recorrerão à Justiça.

