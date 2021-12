Exoneração de Weintraub é publicada no Diário Oficial da União

O Diário Oficial da União publicou na manhã deste sábado, 20, a exoneração do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. A informação veio pouco tempo depois da notícia de que ele havia deixado o Brasil e ido para Miami, nos Estados Unidos.

Enquanto ministro de estado, Weintraub possuía o chamado 'passaporte diplomático', que facilita o acesso a outros países, mesmo com as restrições motivadas pela pandemia do novo coronavírus.

A demissão do ex-ministro aconteceu na quinta-feira, 18, em vídeo publicado ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Na ocasião, também foi anunciado que ele assumiria a um cargo na direção do Banco Central.

Weintraub é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em inquéritos que apuram disseminação de Fake News e ameaças à suprema corte. Durante a reunião ministerial, realizada no dia 22 de abril, o ex-ministro teria afirmado que "botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF".

O líder da pasta de Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, chegou a solicitar que o nome de Weintraub fosse retirado da investigação. No entanto, o pedido do ministro foi negado em votação realizada na quarta-feira, 17, por nove votos a um.

