Exoneração de Serra do cargo de ministro é publicada no Diário Oficial

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 23, traz publicada a exoneração do tucano José Serra do cargo de ministro das Relações Exteriores. Serra pediu demissão na noite de quarta-feira, 22, alegando problemas de saúde.

Em carta entregue ao presidente Michel Temer, o agora ex-chanceler disse que esses problemas, que seriam do conhecimento do presidente, o impediriam de manter o ritmo de viagens internacionais exigido pelo cargo e até mesmo de cumprir agendas do dia a dia.

Em dezembro, Serra passou por cirurgia na coluna e o tempo de restabelecimento adequado é de quatro meses, segundo o ex-ministro informou a Temer na carta de demissão. No documento, Serra informou ainda que retornará ao Congresso e reassumirá seu mandato de senador pelo PSDB de São Paulo.

