Exoneração de Almiro Sena é publicada no Diário Oficial

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 4, a exoneração do secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Almiro Lopes, que foi acusado por servidoras de assédio moral e sexual.

O pedido foi feito pelo próprio secretário, que será substituído pelo chefe de gabinete José Reginaldo Souza Silva, que já responde pela secretaria a partir desta quarta.

As denúncias feitas pelas servidoras contra o secretário foram protocoladas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) na quarta-feira, 28.

Em nota, Almiro Sena se defendeu das acusações, classificando-as como "levianas e covardes". "Só tenho a afirmar e reafirmar que jamais pratiquei, pratico ou praticarei atos dessa natureza", disse na ocasião.]

Confira a publicação no Diário Oficial:

