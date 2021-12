Exército não vai se submeter a uma pessoa desequilibrada como Bolsonaro, afirma Otto

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, criticou a postura do governo federal em realizar mudanças ministeriais, apontando que, no período de dois anos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já mudou 15 ministros.

Para Otto, Jair Bolsonaro poderia ter pedido ao agora ex-ministro da Justiça, Fernando Azevedo e Silva, para induzir o estado de sítio no país, mas não foi correspondido. Otto é da opinião que as forças armadas não vão se submeter ao governo federal.

“Ou ele escolheu sem ver os currículos ou ele não tem boa relação com os que os servem. Eu deduzo que ele pediu ao ministro da Defesa para induzir o estado de sítio no país e os militares não aceitaram. O Congresso Nacional não aceitaria. Isso teve uma repercussão muito grande no Senado. Eu mesmo combati e combato isso. Ele se vendo acuado, no dia de seu aniversário, disse que só Deus tirava ele dali, disse que o Exército era dele. O Exército não é dele, já provou que não é, e não vai se submeter a uma pessoa desequilibrada como o presidente Bolsonaro”, disse o senador.

“Antes, todo dia havia uma crise gerada por ele [Bolsonaro]. Agora, a crise do dia virou a ordem do dia. As escolhas que ele fez foi na tentativa de que os escolhidos sejam fiéis caninamente a ele, a tal fidelidade canina. Ele colocou o amigo de seu filho Flávio Bolsonaro no Ministério da Justiça”, completou.

